Депутат МГД Артемьев: Москва занимает хорошие позиции в процессе перехода на возобновляемые виды топлива

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Столица занимает хорошие позиции в процессе перехода на возобновляемые виды топлива. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

— Транспорт на возобновляемых видах топлива — это самое прогрессивное направление для машиностроения, и сейчас тысячи компаний по всему миру стремятся разработать и вывести на рынок лучшие решения. Москва не отстает от мировых тенденций, и в столице есть предприятия, которые достигли больших результатов, — убежден парламентарий.

По его словам, столичное предприятие по производству кабельной продукции разработало зарядное устройство для электрокаров, которое полностью состоит из российских компонентов.

Депутат отметил, что доступность зарядной инфраструктуры является необходимым условием для массового перехода на электромобили. Он подчеркнул, что появление качественных и недорогих отечественных разработок даст стимул для ее развития.

Артемьев напомнил, что в столице действуют разного рода меры поддержки внедрения электрического транспорта. В их числе бесплатная парковка и зарядка электромобилей, преференции для электрокаров в каршеринге, а также проект «Энергия Москвы», принимающий предложения по установке зарядных станций. Он добавил, что поддержку оказывают также производителям. Так, на заводе «Москвич» через несколько лет планируют запустить выпуск электромобилей на российской платформе. Электрогрузовики начнут выпускать и в технополисе «Москва». На электротяге станет работать водный транспорт, уточнил парламентарий.

— Мы понимаем, что в перспективе появление зарядной станции, например, у гостиницы или бизнес-центра, конференц-холла, заведения общественного питания будет частью обычного сервиса, — пояснил он.

Артемьев считает, что столица может предложить стимулирующие меры для развития инфраструктуры в туристическом секторе.

Он обратил внимание, что отказ от использования двигателей внутреннего сгорания в предстоящем десятилетии станет повсеместным мировым трендом, и Москва уже имеет хорошие стартовые позиции в этом процессе. Сильными сторонами города депутат назвал наличие производственных площадок, специалистов и опыта внедрения электробусов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Олег Артемьев сообщал, что в Москве в ближайшие два года оборудуют свыше 400 новых зарядных станций для электробусов.