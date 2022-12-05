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Приметы и советы

В Росприроднадзоре назвали возможную причину массовой гибели тюленей в Каспийском море

Полина Долганова
Общество
В Росприроднадзоре назвали возможную причину массовой гибели тюленей в Каспийском море
Фото: Unsplash

Выброс природного газа мог стать причиной кислородного голодания у тюленей в Каспийском море. Такая версия в настоящее время является основной. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, именно такое предположение выдвигают ученые.

Глава ведомства добавила, что итоговые выводы по сложившейся ситуации Росприроднадзор планирует обнародовать к концу текущей недели, потому как в эти сроки будут взяты необходимые пробы, передает РИА Новости.

До этого в Минприроды Дагестана сообщили, что на побережье Каспийского моря специалисты обнаружили уже 2,5 тысячи погибших по неизвестным причинам тюленей. Наибольшее число животных было найдено в районе реки Юзбаш.

Директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Пешков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что обычно причиной массовой гибели нерп становятся заболевания или вмешательство рыбаков. Однако в конкретных причинах смерти животных в Каспийском море еще предстоит разобраться.

Каспийское море Росприроднадзор Животные
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