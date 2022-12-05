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Шольц: Стратегию нацбезопасности ФРГ примут с учетом угроз от России

Араз Салехов
В мире
Шольц: Стратегию нацбезопасности ФРГ примут с учетом угроз от России
Фото: bundeskanzler.de

Новые стратегические решения в сфере национальной безопасности Германии будут приняты с учетом «угроз, в первую очередь исходящих от России». Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.

— Новая роль Германии требует новой стратегической культуры, и стратегия национальной безопасности, которую мы примем через несколько месяцев, будет учитывать это, — отметил он.

По его словам, последние 30 лет национальная безопасность Германии исходила из логики мирной Европы. Однако теперь германское государство исходит от «угроз России». К таким угрозам могут относиться «потенциальные нападения на территорию Альянса, кибервойна и даже отдаленная угроза ядерного удара», цитирует Шольца РИА Новости.

До этого германский лидер заявил, что эффективность антироссийских санкций только возрастает, их придется долго сохранять. Президент России Владимир Путин, по его мнению, ошибся с предположением о будущем НАТО. Российский лидер считает, что действия на Украине приведут «к обострению отношений между его противниками».

Россия Германия Олаф Шольц
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