Фото: bundeskanzler.de

Эффективность антироссийских санкций только возрастает, их придется долго сохранять. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.

Президент России Владимир Путин, по его мнению, ошибся с предположением о будущем НАТО. Российский лидер считает, что действия на Украине приведут «к обострению отношений между его противниками».

— На самом деле все произошло наоборот: ЕС и Трансатлантический альянс сильны как никогда. Ничто не показывает это так ясно, как беспрецедентные экономические санкции, которым сейчас подвергается Россия, — заключил Шольц.

В пятницу, 2 декабря, российский лидер провел телефонные переговоры с канцлером Германии. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер обратил внимание на деструктивную линию западных государств, которые стараются накачивать киевский режим вооружением. Путин призвал власти ФРГ пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях между Европой и Соединенными Штатами существует «рассинхронизация» из-за высоких цен на энергоносители. По его мнению, между сторонами существует большой разрыв, влияющий на покупательную способность и конкурентоспособность обществ.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, к чему приведет рассинхронизация между США и ЕС. С большей вероятностью, по словам эксперта, рассинхронизация приведет к ухудшению отношений именно внутри Европы.