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Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях США и Европы из-за цен на энергоносители

Араз Салехов
В мире
Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях США и Европы из-за цен на энергоносители
Фото: shutterstock

В отношениях между Европой и Соединенными Штатами существует «рассинхронизация» из-за высоких цен на энергоносители. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Но если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия. Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам, — отметил он.

Французский лидер отметил, что между сторонами существует большой разрыв, влияющий на покупательную способность и конкурентоспособность обществ. Кроме того, Макрон прокомментировал ситуацию на Украине. По его мнению, Европа и США участвуют в этом конфликте «во имя одних и тех же принципов», сообщает РИА Новости.

Обозреватели американского издания The Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча заявили, что европейские страны обвиняют США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. В материале говорится, что европейские лидеры недовольны новой политикой Вашингтона, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, ждет ли европейцев «холодная смерть» из-за газовой политики США. Эксперт считает, что решить газовый кризис Европы можно в любой момент путем возобновления поставок топлива через «Северный поток».

Экономика Франция Эммануэль Макрон США Европа
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