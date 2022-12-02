Путин провел телефонные переговоры с Шольцем

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону со своим германским коллегой Олафом Шольцем. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер обратил внимание на деструктивную линию западных государств, которые стараются накачивать киевский режим вооружениями. Путин призвал власти ФРГ пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий, сообщает РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 декабря во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности заявил, что надеется на возвращение мирного порядка с Россией. Он отметил «готовность» Берлина к диалогу с Кремлем на темы контроля вооружений и размещения ракет. В The Times отметили, что позиция Шольца кардинально отличается от «самых напористых противников Путина из числа членов НАТО» — Польши и стран Прибалтики.

До этого глава России провел переговоры по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств договорились продолжить переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества.