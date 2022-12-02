The Times: Шольц понадеялся на возврат к «мирному порядку» с Россией

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности заявил, что надеется на возвращение мирного порядка с Россией. Об этом пишет британская газета The Times.

— Мы должны вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе. <...> Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому, — отметил он.

Германский лидер отметил «готовность» Берлина к диалогу с Кремлем на темы контроля вооружений и размещения ракет. В издании отметили, что позиция Шольца кардинально отличается от «самых напористых противников Путина из числа членов НАТО» — Польши и стран Прибалтики, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с федеральным канцлером Германии формулу мирного урегулирования конфликта в стране. В ходе беседы глава украинского государства поблагодарил канцлера ФРГ за поддержку продовольственной инициативы Grain from Ukraine («Зерно с Украины» — прим. «ВМ»).

Кроме того, депутат Бундестага от ХДС полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что лидер Германии отказался передавать Украине современные танки, так как опасается реакции России. Германский депутат также раскритиковал заявление Шольца о том, что Германия не станет предпринимать никаких шагов без согласования с НАТО.