Зеленский обсудил с Шольцем «формулу мира» на Украине и защиту от ракетных ударов

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 ноября, сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем формулу мирного урегулирования конфликта в стране.

В ходе беседы глава украинского государства поблагодарил канцлера ФРГ за поддержку продовольственной инициативы Grain from Ukraine («Зерно с Украины» — прим. «ВМ»).

В рамках соглашения страны, поддерживающие инициативу, будут закупать украинскую агропродукцию и передавать ее потребителям в государства, находящиеся на грани продовольственной катастрофы.

Помимо этого, главы государств обсудили «реализацию украинской формулы мира», а также сотрудничество в вопросе защиты Украины от ракетных атак, передает РИА Новости.

До этого украинский министр обороны Алексей Резник заявил, что новые реактивные системы залпового огня прибыли на Украину из Франции.

Накануне агентство Reuters сообщило, что компания Boeing предложила поставлять высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем на Украину. Так, компания предлагает систему «наземной бомбы малого диаметра», которую могут начать поставлять уже весной следующего года.