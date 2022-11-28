Reuters: Boeing предложил поставлять Украине высокоточные боеприпасы для ударов по РФ

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Компания Boeing предложила поставлять высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 28 ноября.

Так, Boeing предлагает систему «наземной бомбы малого диаметра» (GLSDB), которую могут начать поставлять уже весной следующего года. Оружие сочетает в себе боеприпас малого диаметра (SDB) с ракетным двигателем M26, их широко используют на вооружении США.

В настоящее время Пентагон изучает предложение Boeing.

По мнению обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. При этом темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются. Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов «ограничены проблемами производства».

Накануне Министерство обороны Великобритании передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2. Количество ракет и сроки доставки вооружения не уточняются.