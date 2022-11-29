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Глава Минобороны Украины сообщил о прибытии в страну РСЗО из Франции

Александр Афонин

Сюжет: 

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Глава Минобороны Украины сообщил о прибытии в страну РСЗО из Франции
Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0.

Новые реактивные системы залпового огня прибыли на Украину из Франции. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил украинский министр обороны Алексей Резник.

— РСЗО из Франции прибыла на Украину, — цитирует Резника РИА Новости.

Накануне агентство Reuters сообщило, что компания Boeing предложила поставлять высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем на Украину. Так, компания предлагает систему «наземной бомбы малого диаметра», которую могут начать поставлять уже весной следующего года.

До этого стало известно, что Министерство обороны Великобритании передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2. Количество снарядов и сроки доставки вооружения не уточняются.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что страны Запада готовы осуществлять поставки оружия Украине и дальше, однако их запасы не безграничны. Кроме того, даже в Америке начинают появляться сомнения в правильности подобного подхода.

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