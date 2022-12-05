Пентагон — гибкий продавец: зачем НАТО внедрять технологию искусственного интеллекта на Украине

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НАТО решило использовать на Украине систему искусственного интеллекта. Во время последних учений, которые прошли в Таллине, альянс использовал эту технологию. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым, могут ли роботизированные системы НАТО помочь Украине в разрешении конфликта.

По словам эксперта, заявления об использовании ИИ сейчас являются самым модным нововведением США и Пентагона в частности:

— Пентагон, как гибкий продавец, заметил, что на внедрение такой технологии можно выпросить большие деньги, потому что эта сфера является одной из самых затратных позиций бюджета.

Политолог обратил внимание, что вопрос об использовании подобного механизма возник в тот момент, когда Россия точечно стала уничтожать ключевую инфраструктуру на Украине.

— Они поняли, что сложно поддерживать связь и контролировать действия на поле боя на больших расстояниях, поэтому появилась идея внедрения искусственного интеллекта, — рассказал Маркелов.

Куда внедряется и зачем нужен

Эксперт объяснил, что технология используется сейчас даже в простых видах оружия, например, в винтовках М16 или М18, индивидуальных бронежилетах и касках.

— Все эти виды оружия создаются с учетом новейших достижений науки, — заметил Маркелов.

Политолог предположил, что искусственный интеллект могут начать использовать для того, чтобы расширить органы чувств солдат.

— Он динамически и автоматически управляет взаимодействием всех солдат во время атаки и обороны в случае опасности. В эту систему встраивается и среднего уровня боевое оружие в виде интеллектуальных систем: минометов, гранатометов, систем залпового огня, — пояснил Маркелов. — Технология позволяет направить вооружение в нужную сторону, учитывая передвижение солдат.

Также роботизированная система, по мнению политолога, позволит взаимодействовать всем звеньям вооруженных сил Украины между собой: солдатам, танкам, системам залпового огня, противовоздушной обороны.

— В вопросе вооружения Украина пока не использовала, но может обратиться к включению супертанка «Леопард», в который внедрены искусственный интеллект и бронезащита. Солдату не нужно будет прикладывать никаких усилий для взаимодействия с машиной — она сама выбирает необходимое направление, наводит на мишень и высчитывает угрозу, — объяснил Маркелов.

Он подвел итог, что включение искусственного интеллекта необходимо США, для того чтобы связать между собой всю систему вооружения на Украине и создать условия для синхронизации действий людей.