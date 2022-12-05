Двое детей вылетели из окна автомобиля в результате ДТП в Красноярске. Видео

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Красноярске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения пострадали два ребенка. Об этом стало известно в понедельник, 5 декабря.

В момент столкновения дети находились в машине и не были пристегнуты. В момент удара они вылетели из окна автомобиля. Пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации.

По предварительной информации, авария произошла по вине такси, пересекавшего перекресток на красный свет, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другое ДТП произошло на МКАД на юге столицы. Легковой автомобиль врезался в грузовик на внешней стороне 24-го километра Московской кольцевой автодороги. В результате аварии образовался затор.