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Двое детей вылетели из окна автомобиля в результате ДТП в Красноярске. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Двое детей вылетели из окна автомобиля в результате ДТП в Красноярске. Видео
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Красноярске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения пострадали два ребенка. Об этом стало известно в понедельник, 5 декабря.

В момент столкновения дети находились в машине и не были пристегнуты. В момент удара они вылетели из окна автомобиля. Пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации.

По предварительной информации, авария произошла по вине такси, пересекавшего перекресток на красный свет, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другое ДТП произошло на МКАД на юге столицы. Легковой автомобиль врезался в грузовик на внешней стороне 24-го километра Московской кольцевой автодороги. В результате аварии образовался затор.

ДТП Госпитализация Дети Красноярск Пострадавшие
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