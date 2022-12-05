CentralAsia: Причастных к краже угля из Монголии чиновников казнили в КНР

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Должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, казнили в КНР. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщает портал CentralAsia.

По данным СМИ, количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от объема, полученного китайской стороной.

— Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ, — говорится в сообщении.

В знак протеста против кражи угля жители Улан-Батора сняли с себя одежду при температуре минус 30 градусов на площади Сухэ-Батора перед Государственным дворцом. Также они требуют назвать имена коррупционеров.

Массовые протесты в столице Монголии продолжаются уже три дня на фоне информации о краже 6,5 миллиона тонн угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. После этого министр юстиции заявил, что правительство страны попросило власти Китая присоединиться к расследованию ситуации.