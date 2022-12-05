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Массовые акции протеста начались в Улан-Баторе из-за кражи угля

Александр Афонин
В мире
Массовые акции протеста начались в Улан-Баторе из-за кражи угля
Фото: pixabay

На фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов в столице Монголии городе Улан-Батор начались массовые акции протеста, тысячи манифестантов собираются перед Дворцом правительства. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило издание News.mn.

По данным издания, акции продолжаются уже на протяжении трех дней. Настроение участников, как утверждается, становится «все более агрессивным».

Массовые протесты в Монголии начались после сообщений о краже 6,5 миллиона тонн угля, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиарда долларов. В связи с этим министр юстиции заявил, что правительство страны попросило власти Китая присоединиться к расследованию ситуации, передает РИА Новости.

1 декабря из-за отсутствия электричества и воды в Киеве прошли акции протеста. По данным прессы, жители украинской столицы перекрывали дороги и трамвайные пути, таким образом требуя восстановить подачу электричества и воды.

21 ноября стало известно, что в Лейпциге и в других крупных городах Германии продолжались акции протеста в поддержку России. Их участники считали, что современная ФРГ окончательно превратилась в марионетку НАТО и Соединенных Штатов Америки.

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