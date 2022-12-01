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Акции протеста из-за отсутствия электричества прошли в Киеве

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Акции протеста из-за отсутствия электричества прошли в Киеве
Фото: shutterstock

Акции протеста из-за отсутствия электричества и воды прошли в Киеве в ночь на 1 декабря, сообщили местные СМИ.

По данным прессы, жители украинской столицы перекрывали дороги и трамвайные пути, таким образом требуя восстановить подачу электричества и воды.

В среду, 23 ноября, глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что отключения подачи электроэнергии на Украине могут продлиться еще недели, что приводит к необходимости собрать стратегический резерв генераторов.

По его словам, на данный момент Украина нуждается в высоковольтном оборудовании. В частности, речь идет об автотрансформаторах, автоматических выключателях, реле и разрядниках.

До этого Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС страны. Так, большинство потребителей электроэнергии по всей Украине также обесточено. Отключения электричества могут повлиять на наличие тепло- и водоснабжения.

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