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Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023-2025 годы

Александр Афонин
Общество
Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023-2025 годы
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023 год, а также плановый период 2024 и 2025 годов. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 5 декабря.

Согласно тексту документа, бюджет фонда на следующий год по доходам составит 13,711 триллиона рублей, по расходам — 13,541 триллиона рублей. Для 2024 года показатели составят 14,495 триллиона и 14,304 триллиона рублей соответственно. В 2025 году доходы Соцфонда вырастут до 15,422 триллиона рублей, а расходы увеличатся до 14,975 триллиона рублей.

Ожидается, что благодаря данному решению в бюджете фонда образуется профицит. В 2023 году прибыль Соцфонда составит примерно 170 миллиардов рублей, в 2024 году — 191 миллиард, в 2025 году — 447 миллиардов рублей, отмечается в документе.

21 ноября Владимир Путин подписал закон об установлении единого пособия по рождению и воспитанию ребенка. Размер новых выплат может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения

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