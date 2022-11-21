Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Евгений Белоусов
Общество
Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении единого пособия по рождению и воспитанию ребенка. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 21 ноября, на официальном портале правовой информации.

Вместо пособия на ребенка и выплат беременным женщинам вводится универсальное ежемесячное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

Размер нового пособия может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, говорится в документе.

Закон направлен на реализацию поручения Путина по созданию целостной системы мер социальной поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму риск их бедности.

Универсальное пособие для семей с низкими доходами с 1 января предложил ввести премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно объединит в себе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет.

Кроме того, с августа 2022 года расширился список способов использования материнского капитала: теперь его можно направить на оплату образования ребенка в частных заведениях и организациях. Эксперты Роскачества объяснили, как это можно сделать.

Законы Пособия Дети Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте