Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации в понедельник, 5 декабря.

Документ представляет собой поправки в ряд законов, среди которых «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно представленной информации, в России полностью запрещается пропаганда педофилии и ЛГБТ в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.

Особое внимание в документе уделяется пропаганде среди несовершеннолетних граждан. В рамках закона планируется создать механизм, который будет блокировать для них доступ в аудио- и видеофайлам, где присутствует ЛГБТ-информация. Для подтверждения возраста нужно будет вводить коды или совершать иные действия, отмечается в документе.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, что означает закон о запрете пропаганды ЛГБТ и за что грозят штрафы. Как уточняется, пропаганда нетрадиционных ценностей теперь запрещена среди людей любого возраста. Ограничения в основном коснутся СМИ, интернет-ресурсов, а также книжной и киноотраслей.