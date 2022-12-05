Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

Александр Афонин
Общество
Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации в понедельник, 5 декабря.

Документ представляет собой поправки в ряд законов, среди которых «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно представленной информации, в России полностью запрещается пропаганда педофилии и ЛГБТ в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.

Особое внимание в документе уделяется пропаганде среди несовершеннолетних граждан. В рамках закона планируется создать механизм, который будет блокировать для них доступ в аудио- и видеофайлам, где присутствует ЛГБТ-информация. Для подтверждения возраста нужно будет вводить коды или совершать иные действия, отмечается в документе.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, что означает закон о запрете пропаганды ЛГБТ и за что грозят штрафы. Как уточняется, пропаганда нетрадиционных ценностей теперь запрещена среди людей любого возраста. Ограничения в основном коснутся СМИ, интернет-ресурсов, а также книжной и киноотраслей.

Законы Владимир Путин ЛГБТ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте