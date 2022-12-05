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Авария произошла на трамвайных путях на юге столицы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Авария произошла на трамвайных путях на юге столицы. Видео
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, улица Орджоникидзе Карта всех событий

На юге Москвы на трамвайных путях произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 5 декабря.

Авария произошла на улице Орджоникидзе в районе одноименной остановки. В связи со столкновением общественного транспорта и авто временно были изменены маршруты трамваев под номерами 14 и 39. Однако через короткий промежуток времени движение было восстановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Еще одно ДТП произошло в Красноярске. В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке из окна одной из машин вылетели двое детей. Пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации. Момент аварии попал на запись камеры внешнего видеонаблюдения.

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