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Прокурор потребовал девять лет колонии для бывшего депутата Яшина

Степан Жирнов
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Прокурор потребовал девять лет колонии для бывшего депутата Яшина
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Прокурор потребовал осудить бывшего депутата Красносельского муниципального округа Илью Яшина* на девять лет колонии. Об этом стало известно в понедельник, 5 декабря.

Обвинитель считает, что такой срок будет справедливым наказанием для бывшего депутата по делу о распространении заведомо ложных сведений о российской армии, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По версии следствия в апреле 2022 года бывший депутат в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче. СК считает, что подозреваемому было достоверно известно о том, что опубликованные украинскими СМИ видеоматериалы и фотографии являлись провокацией.

По данному факту сотрудники СК возбудили уголовное дело по соответствующей статье. 7 ноября Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания обвиняемого под стражей.

Помимо этого, стало известно, что суд отклонил иск Яшина* об отмене статуса иноагента, который бывший депутат подавал в адрес Минюста.

* Внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

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