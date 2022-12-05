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Собянин подвел итоги чемпионата «Технолидеры Москвы»

Александр Афонин
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Собянин подвел итоги чемпионата «Технолидеры Москвы»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице подошел к концу чемпионат «Технолидеры Москвы», в рамках которого лучшими стали 15 проектов от начинающих изобретателей из столицы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Самары и Рязани. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 декабря.

— В этом году в финал вышли 63 команды из Москвы и российских регионов. Лучшими стали авторы 15 проектов из столицы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Самары и Рязани, — сказал он.

Участники соревнования получают возможность представить готовый проект и учатся воплощать свои идеи в полноценные продукты. В этом году начинающие изобретатели презентовали беспилотную летающую платформу для тушения пожаров и модульную мини-гидроэлектростанцию.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что победители чемпионата не только получили денежные призы для реализации проекта, но и консультации по доработке и выводу продукта на рынок. В будущем они получат возможность присоединиться к обучающим программам и получить меры поддержки от города.

2 декабря Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в столице пройдет онлайн-конкурс на заключение государственного контракта со встречными инвестиционными обязательствами. Он будет заключаться в поставке расходных материалов для городской службы крови.

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