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Названы имена ведущих церемонии «Золотой граммофон» в 2022 году

Василий Плиткин
Общество
Названы имена ведущих церемонии «Золотой граммофон» в 2022 году
Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина / Фото: пресс-служба «Русской медиагруппы»

Церемонию вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в 2022 году будут вести Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина. Об этом объявил организатор премии – «Русская медиагруппа».

— Я впервые выйду на сцену церемонии «Золотой Граммофон» в качестве ведущего, и для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка. Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей, — заявил Галыгин.

Режиссёрами церемонии в этом стали титулованные постановщики Александр Гришаев и Нина Алексеева, поставившие несколько грандиозных музыкальных шоу и сольные концерты звезд.

Сюрпризы ждут зрителей и в выступлениях исполнителей. На церемонии прозвучат новые аранжировки любимых песен, а артисты примерят неожиданные образы. Гости Церемонии узнают, как изначально должна была звучать композиция Люси Чеботиной «Солнце Монако», о чем на самом деле рассказывает Ханна в своей песне «Море», на что способны братья из группы Dabro, и про каких «птичек» поют Hamalli&Navai.

Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» состоится 10 декабря 2022 года на московской «ВТБ Арене». Все билеты на шоу уже проданы.

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