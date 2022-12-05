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Грузовой вагон сошел с рельсов на станции Новоиерусалимская Рижского направления МЖД

Александр Афонин
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Грузовой вагон сошел с рельсов на станции Новоиерусалимская Рижского направления МЖД
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

На станции Новоиерусалимская Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) один из вагонов состава сошел с рельсов, предварительно никто не пострадал. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе РЖД.

— Сегодня в 16:22 на станции Новоиерусалимская Рижского направления МЖД при маневровых работах произошел сход одной тележки у тепловоза и одного грузового вагона. По предварительной информации, никто не пострадал, — говорится в сообщении.

На место инцидента были отправлены два восстановительных состава. В связи с произошедшем поезда дальних маршрутов временно задерживаются. Специалисты уточняют причину и детали произошедшего.

Аналогичная ситуация произошла 29 ноября на на Савеловском направлении МЖД. Тогда на переезде поезд столкнулся с грузовым автомобилем, что привело к временной остановке движения на направлении.

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