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Пассажиры «Доброго автобуса» смогут бесплатно посещать экскурсии на стадионе «Лужники»

Лейла Алиева
Город
Пассажиры «Доброго автобуса» смогут бесплатно посещать экскурсии на стадионе «Лужники»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Экскурсии на Большой спортивной арене стадиона «Лужники» теперь бесплатно доступны для пассажиров «Доброго автобуса». Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Пожилые люди могут посещать достопримечательности, среди которых Северный речной вокзал, Московская канатная дорога, а теперь и спорткомплекс «Лужники». Мы постепенно расширяем список мест, куда бесплатно и с комфортом смогут отправиться на экскурсии пенсионеры, — рассказал он.

Более ста активных участников «Московского долголетия» уже отправились в «Лужники» и посетили раздевалки и тренировочные комнаты, где футболисты готовятся к матчам, вип-сектор и пресс-центр, где проходили пресс-конференции популярных спортсменов, говорится в Telegram-канале «Депатранс Москвы».

В начале июля в экскурсионной программе «Добрый автобус» появились четыре новых маршрута. Так, в Музее городского хозяйства Москвы, который находится в пятом павильоне ВДНХ, посетителям рассказывают, как создается комфортная среда в мегаполисе. Все желающие могут создать виртуальную улицу со своим именем.

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