Четыре новых маршрута появились в экскурсионной программе «Добрый автобус» в столице

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Проект «Добрый автобус» организовал для участников «Московского долголетия» четыре точки культурного маршрута, которые можно будет посетить гражданам серебряного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 7 июля.

Согласно новому маршруту, горожане смогут посетить канатную дорогу на Воробьевых горах, Музей городского хозяйства Москвы, Дом-музей К. С. Станиславского и совершить водную прогулку на речном трамвае. Всего в проекте запланировано более 35 маршрутов.

Так, участники проекта во время экскурсии на Воробьевых горах познакомятся с историей строительства канатной дороги и покатаются на ней. При этом для них откроется вид на набережную Москвы-реки, а также на МГУ имени М. В. Ломоносова.

Помимо этого, в Музее городского хозяйства Москвы, которое находится в пятом павильоне ВДНХ, посетителям расскажут, как создается комфортная среда в мегаполисе. Любые желающие смогут создать виртуальную улицу со своим именем.

В ведомстве также отметили, что участникам проекта расскажут о подробностях жизни знаменитого режиссера Станиславского, а также покажут его личный кабинет и библиотеку в одноименном доме-музее.

Также участники «Московского долголетия» смогут прокатиться на речном трамвае по Москве-реке, где горожане смогут насладиться столичной архитектурой и парками. Уточняется, что спецпроект «Добрый автобус» был создан в качестве бонусной программы для активных граждан «Московского долголетия», передает официальный сайт мэра Москвы.

С 8 по 10 июля на ВДНХ пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Так, 8 июля посетителей ждут различные экскурсии по павильонам выставки. Например, мультимедийный центр «Союзмультпарк» подготовил ряд интерактивных экскурсий, а Центр национальных конных традиций организует посещение исторических конюшен и конные прогулки.