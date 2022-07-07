Москвичей пригласили отметить День семьи, любви и верности на ВДНХ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С 8 по 10 июля на ВДНХ пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, 8 июля гостей ждут различные экскурсии по павильонам выставки. Например, мультимедийный центр «Союзмультпарк» подготовил ряд интерактивных экскурсий, а Центр национальных конных традиций организует посещение исторических конюшен и конные прогулки.

9–10 июля москвичей ждут лекции и концерты. Музей городского хозяйства Москвы расскажет о том, какие достопримечательности столицы чаще всего посещают влюбленные пары и откуда появилась свадебная традиция вешать замочки на ограды и перила городских мостов. Кроме того, на крыше павильона «Рабочий и колхозница» состоится бесплатный концерт поп-рок-группы «Маша Мария», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что столичные парки и музеи подготовили праздничные программы, посвященные Дню семьи, любви и верности. Всего запланировано более 110 мероприятий.