Сергунина: В московских парках и музеях пройдут праздничные программы в честь Дня семьи

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Россия, Москва, сад Эрмитаж Карта всех событий

Столичные парки и музеи подготовили праздничные программы, посвященные Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 6 июля.

— Культурные площадки приглашают москвичей и туристов присоединиться к экскурсиям, лекциям, кинопоказам, побывать на выставках и поучаствовать в викторинах. Всего запланировано больше 110 мероприятий. Основная их часть пройдет непосредственно в День семьи, любви и верности, 8 июля, а остальные можно будет посетить до конца месяца, — рассказала она.

Так, 8 июля в саду «Эрмитаж» пройдет праздничный концерт, где выступят вокальные и инструментальные ансамбли, лауреаты российских и международных конкурсов, фольклорные коллективы. А 13 июля там пройдет «Ромашковый бал» — посетителей ждут конкурсы с призами, мастер-классы по танцам и флористике.

Дом культуры «Стимул» и театральная студия «Ультрамарин» 8 июля приглашают на тематический вечер. Для гостей прозвучат поздравления и интересные факты об истории праздника, приуроченного ко Дню памяти Петра и Февронии — святых покровителей семьи и брака, а профессиональные актеры покажут мини-спектакль по произведениям античной литературы, под музыку известных композиторов прочтут стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Уильяма Шекспира и других авторов.

9 июля в государственном музее-заповеднике «Царицыно» состоится летний семейный фестиваль, в ходе которого выступят популярные артисты и пройдут различные мастер-классы для детей и взрослых. Кроме того, программы с семейными фестивалями, выступлениями артистов и творческими занятиями пройдут в парках «Северное Тушино», «Дубки», «Фили», «Кузьминки», «Ангарские пруды», «Красная Пресня», в Бабушкинском, Лианозовском, Измайловском, Таганском, Парке Горького, этнографической деревне «Бибирево», Саду имени Н. Э. Баумана и на других площадках.

Также Мосприрода проведет ряд тематических мероприятий, которые пройдут с 5 по 10 июля. Гости смогут посетить экскурсии «Деревья глазами предков», «Пчелиная семья — верность, любовь, забота», а также акцию «Осторожно, птенец!» и многое другое.