Мосприрода проведет цикл мероприятий «Ромашковое счастье»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мосприрода проведет ряд тематических мероприятий в связи с Днем семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 4 июля.

— Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия под общим названием «Ромашковое счастье». Они приурочены ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в День Петра и Февронии Муромских, — говорится в сообщении.

Так, мероприятия пройдут с 5 по 10 июля. Гости смогут посетить экскурсии «Деревья глазами предков», «Пчелиная семья — верность, любовь, забота», а также акцию «Осторожно, птенец!» и многое другое, отмечается на сайте Мосприроды.

В Музее Победы 8 июля пройдет бесплатная праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. Многодетные семьи из Москвы и области — участники проекта «Ромашка Победы. Семейная история войны» — расскажут посетителям о своих семейных реликвиях.

Так, например, 8 июля будет рассказана история Героя Советского Союза Михаила Николаевича Любименко. Его родственники поведают о судьбе героя, а также зачитают главы биографической книги о Любименко. Помимо этого, с приветственным словом выступит режиссер Константин Харалампидис.