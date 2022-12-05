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Больной раком актер «Кривого зеркала» Пономаренко не может оплатить лекарства

Александр Афонин
Общество
Больной раком актер «Кривого зеркала» Пономаренко не может оплатить лекарства
Фото: Youtube / Umoristy

После обнаружения рака желудка четвертой стадии актер Александр Пономаренко прошел уже 16 курсов химиотерапии, в результате чего похудел на 20 килограммов. Несмотря на это, врачи рекомендуют пародисту дорогое лекарство, средств на которое у него нет.

На данный момент Пономаренко проходит лечение в Ростове-на-Дону. Для борьбы с опасным заболеванием зарубежные медики порекомендовали ему поддерживающую терапию, которая заключается в приеме дорогостоящих лекарств — более двух тысяч долларов за упаковку.

— Они способны продлить жизнь, это та же химиотерапия, но у них несколько другое действие. Одна упаковка стоит 2240 долларов, а их надо восемь, — рассказал брат-близнец актера Валерий Пономаренко.

Помимо лекарств актеру «Кривого зеркала» также необходимо оплатить и пребывание в клинике. Это связано с тем, что препарат нужно принимать только под надзором врачей, передает КП.

О заболевании Александра Пономаренко стало известно в середине ноября. По словам его коллеги Николая Бандурина, сам актер не хотел никому рассказывать о своем диагнозе

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