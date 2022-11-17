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Приметы и советы

«Очень болен»: у звезды «Кривого зеркала» обнаружили онкологию

Евгений Белоусов
Общество
«Очень болен»: у звезды «Кривого зеркала» обнаружили онкологию
Фото: Youtube / Umoristy

У звезды «Кривого зеркала» Александра Пономаренко обнаружили онкологи. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал его брат-близнец Виктор.

— Саша очень болен. Когда он выйдет на эстраду — это вопрос. Он сильно ослаб. Главная задача — гемоглобин поднять. Концерт закончится, сразу на вокзал и к брату. Он сейчас в горах, — заявил он.

О том, что у юмориста обнаружили именно онкологию, рассказал его коллега Николай Бандурин. По его словам, сам Пономаренко не хочет никому рассказывать о своем диагнозе, передает РИА Новости.

До этого заведующий отделением Боткинской больницы департамента здравоохранения Москвы Вадим Кулушев рассказал, что избыточная масса тела может послужить причиной развития онкологии толстой кишки. В среднем каждые два лишних килограмма на квадратный метр увеличивают вероятность развития онкологии.

Врач-онколог Владимир Полянский заявил, что узелки и трещины на языке в некоторых случаях являются признаками развития рака. Неприятные ощущения вокруг данных образований и слизистой также говорят об онкологии. В результате можно полностью потерять способность говорить.

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