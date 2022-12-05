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Приметы и советы

Медведь Диксон начал держать равновесие и уверенно сидеть

Лейла Алиева
Город
Медведь Диксон начал держать равновесие и уверенно сидеть
Фото: Пресс-служба зоосада

Медведь Диксон начал уверенно сидеть и хорошо держать равновесие. Об это сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 5 декабря.

— Если раньше медведь преимущественно находился в полулежачем положении, то сегодня он регулярно садится. Сидячее положение медведю получается придать в процессе тренинга, — рассказала она.

С помощью таргета зоологи помогают Диксону поэтапно располагать задние конечности прямо перед собой. Равновесие ему удается держать не только с помощью передних лап, но и задействуя мышцы таза и спины, написала Акулова в своем Telegram-канале.

До этого «Вечерней Москве» рассказали, что медведь Диксон продолжает проходить реабилитацию в Московском зоопарке. Он находился во внутреннем вольере и даже не видел, что в столицу пришла настоящая зима.

У медведя еще не полностью вылечены раны, поэтому руководство зоопарка решило отказаться от идеи выпустить медведя и в бассейн.

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