Массовое ДТП произошло на 18-м километре МКАД

Три легковые машины и грузовик столкнулись на внутренней стороне 18-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах города.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении Дептранса Москвы.
ДТП попало на видео. На кадрах видно, как грузовой автомобиль врезается в остановившиеся впереди две машины. Сразу же после этого аварию попадет следовавшая за грузовиком легковая машина.
Сейчас движение в районе аварии затруднено, а для проезда доступны только две полосы из пяти, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Play VideoВидео: Пресс-служба Дептранса Москвы
Еще одно ДТП произошло в Красноярске. В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке из окна одной из машин вылетели двое детей. Пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации. Момент аварии попал на запись камеры внешнего видеонаблюдения.