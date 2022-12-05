Массовое ДТП произошло на 18-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 18-й километр Карта всех событий

Три легковые машины и грузовик столкнулись на внутренней стороне 18-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах города.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении Дептранса Москвы.

ДТП попало на видео. На кадрах видно, как грузовой автомобиль врезается в остановившиеся впереди две машины. Сразу же после этого аварию попадет следовавшая за грузовиком легковая машина.

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Сейчас движение в районе аварии затруднено, а для проезда доступны только две полосы из пяти, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Play VideoВидео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Еще одно ДТП произошло в Красноярске. В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке из окна одной из машин вылетели двое детей. Пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации. Момент аварии попал на запись камеры внешнего видеонаблюдения.