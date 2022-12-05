Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело после конфликта с участием Лепса

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после конфликта с дракой, который произошел в ночь на 3 декабря между местным жителем и певцом Григорием Лепсом. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил адвокат потерпевшего петербуржца Евгений Хейфец.

— Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Пока в отношении двух неустановленных лиц. Потерпевший дал показания о том, что именно Лепс нанес ему удар, который привел к травме, — сказал он.

По словам адвоката, конфликт произошло вечером 2 декабря. Тогда потерпевший житель сидел в пабе на Московском проспекте и играл в нарды. К нему подошел Лепс и предложил сыграть по ставке в 10 тысяч долларов.

Петербуржец отказался, сославших на отсутствие таких денег. После этого, по словам потерпевшего, артист ударил его по лицу и сломал нос. Конфликт продолжился на улице, где его уже засняли на камеру, передает ТАСС.

Нарколог Дмитрий Сорокин в беседе с «ВМ» прокомментировал выходку народного артиста. По его словам, у Лепса наблюдается серьезное психическое нарушение, которое заставило его пристраститься к алкоголю. Скорее всего, речь идет о депрессивном состоянии.