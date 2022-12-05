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Алкоголизм и депрессия: нарколог Сорокин объяснил поведение Григория Лепса

Рафаэль Залян

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Общество
Алкоголизм и депрессия: нарколог Сорокин объяснил поведение Григория Лепса
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

У певца Григория Лепса наблюдается серьезное психическое нарушение, которое заставило его пристраститься к алкоголю. Скорее всего, речь идет о депрессивном состоянии. Так прокомментировал недавнюю выходку народного артиста Дмитрий Сорокин.

По словам специалиста, у артиста наблюдаются явные признаки психического расстройства, которое усиливается вследствие употребления горячительных напитков:

— Понять состояние артиста можно: сейчас у них непростые времена, мало гастролей, да и жизнь напряженная. Скорее всего, у Лепса на фоне психических расстройств развилось депрессивное состояние. А депрессия всегда сопровождается нестабильным поведением, когда человек может быть либо очень пассивным и подавленным, либо агрессивным и неугомонным. Кроме того, всю клиническую картину сопровождает еще и пристрастие к крепкому алкоголю, что еще сильнее отражается на ментальном здоровье.

Эксперт убежден, что артисту необходимо срочное лечение, поскольку признаки алкогольной зависимости, помимо основной проблемы, тоже имеются:

— Это может завершиться плачевно, так как нервные срывы и алкоголь — это прямой путь к инфаркту. А Лепс еще относительно молод.

Эксперт заметил, что, если исполнитель не обратится к специалисту, летального исхода не удастся избежать.

Недавно стало известно, что во время концерта в Санкт-Петербурге у 60-летнего шансонье Григория Лепса произошел нервный срыв. Певец прервал выступание, швырнул микрофон и удалился со сцены. После того как артист сорвал собственный концерт, он отправился в одно из заведений Северной столицы, чтобы отдохнуть. Однако один из постояльцев бара попросил певца сделать совместный снимок, на что Лепс ответил резким отказом. В результате перепалка переросла в рукоприкладство. В отношении звезды возбудили уголовное дело.

В конце октября Лепс заявил, что думает о завершении карьеры исполнителя и уходе с большой сцены. Главной причиной для продолжения деятельности служит отсутствие другого источника дохода. В ином случае он мог бы уйти со сцены в любой день. Артист также заметил, что сейчас на российской сцене есть множество молодых и талантливых музыкантов.

Алкоголь Депрессия Григорий Лепс
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