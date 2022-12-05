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Журналист Борис Калягин скончался на 85-м году жизни

Евгений Белоусов
Общество
Журналист Борис Калягин скончался на 85-м году жизни
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Советский журналист-международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио Борис Калягин умер в возрасте 84 лет. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель директора Института медиа НИУ «Высшая школа экономики» профессор Олег Дмитриев.

— Он скончался в своей московской квартире сегодня утром после продолжительной болезни, — передает слова Дмитриева ТАСС.

По словам профессора Дмитриева, прощание со знаменитым журналистом состоится в среду, 7 декабря. Однако оно не будет публичным.

Борис Калягин родился в Москве 10 сентября 1938 года. В 1962 году он окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «язык хинди и литература Индии». Год Калягин учился в Делийском университете. В 1966 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Вернувшись в Россию, Борис Александрович стал главным редактором программы «Время» и руководил международным отделом Центрального телевидения. Кроме того, он был ведущим передач «Сегодня в мире» и «Международная панорама».

Также Борис Калягин работал преподавателем на факультете медиакоммуникаций Высшей школы экономики.

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