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«В этот момент нервная система срывается»: Мельникова рассказала о череде личных потерь

Александр Афонин
Общество
«В этот момент нервная система срывается»: Мельникова рассказала о череде личных потерь
Фото: assembly.spb.ru

Последний год стал для актрисы Анастасии Мельниковой крайне тяжелым: она похоронила мать, старшего брата и гражданского мужа. После такой череды потерь знаменитость посетила программу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1», где поделилась своими эмоциями.

Мельникова рассказала, что на данный момент не хочет раскрывать подробности произошедших событий. Однако, по ее словам, уход супруга совпал с потерей близких людей, что не могло остаться без следа.

— Спокойно пока говорить я об этом не в состоянии, потому что, когда не проходит года, ты хоронишь гражданского мужа, не проходит 40 дней — мужа, ты хоронишь родного брата… В этот момент нервная система срывается, и постоянно держать себя в руках ты не можешь, — рассказала Мельникова.

Активную поддержку актрисе в тяжелой ситуации оказывала ее дочь. В трудные моменты жизни она помогала матери и находила нужные словам, что позволяло Мельниковой улыбаться.

До этого актриса рассказала об изменениях после пережитой тяжелой болезни, которая привела к нескольким операциям и набору веса. Она пыталась найти позитивные стороны в ситуации и шутила, что «лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа».

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