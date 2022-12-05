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Приметы и советы

Путин включил восемь новых губернаторов в состав Госсовета

Александр Афонин
Политика
Путин включил восемь новых губернаторов в состав Госсовета
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого в состав Государственного совета вошли восемь новых глав регионов. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации в понедельник, 5 декабря.

Так, в состав Госсовета вошли губернаторы Владимирской, Саратовской, Кировской, Ярославской, Рязанской и Томской областей. Кроме того, новыми членами стали главы Тамбовской области, Республики Марий Эл, городского округа Самара и города Белогорская Амурской области.

Новые члены совета были избраны на должности глав регионов в процессе выборов, прошедших в сентября. В то же время из состава Госсовета были исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени, отмечается в документе.

До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому прожиточный минимум в следующем году составит 14 375 рублей, что на 3,28 процента выше текущего. Кроме того, документ предусматривает установление прожиточного минимума и на 2024 год. Тогда он увеличится до 15 049 рублей.

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