Путин установил прожиточный минимум в 2023 году в размере 14 375 рублей

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 5 декабря.

В текущем году прожиточный минимум составляет 13 919 рублей. В рамках подписанного закона в 2023 году показатель увеличится на 3,28 процента, что эквивалентно 456 рублям.

Кроме того, документ предусматривает установление прожиточного минимум и на 2024 год. Тогда он увеличится до 15 049 рублей. Решение об уровне минимального размера средств исходит из прогнозируемой границы бедности по итогам предстоящих лет, говорится в документе.

До этого Владимир Путин подписал закон, в рамках которого устанавливается право на ежемесячную выплату для детей из средств материнского капитала. Им смогут воспользоваться семьи, где средний доход ее членов не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Кроме того, российский лидер подписал федеральный закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023 год, а также плановый период 2024 и 2025 годов. Ожидается, что установленные параметры позволят обеспечить профицит в бюджете фонда.