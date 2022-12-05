Путин установил право на ежемесячные выплаты для ребенка из средств материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливается право на ежемесячную выплату для детей из средств материнского капитала. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 5 декабря.
Получить такое право могут семьи, где средний доход ее членов не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Размер выплат будет равен установленному в субъекте прожиточному минимуму. Получение средства можно оформить на каждого ребенка, отмечается в документе.
До этого Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2023 год, а также плановый период 2024 и 2025 годов. Ожидается, что установленные параметры позволят обеспечить профицит в бюджете фонда.
Кроме того, российский президент подписал закон об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Документ позволяет губернаторам передавать квартиры, построенные для уволенных в запас военнослужащих, но не востребованных ими по различным причинам.