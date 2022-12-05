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Путин подписал закон об обеспечении жильем ветеранов

Евгений Белоусов
Общество
Путин подписал закон об обеспечении жильем ветеранов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 5 декабря, на портале правовой информации.

Закон позволяет губернаторам передавать ветеранам квартиры, построенные для уволенных в запас военнослужащих, но не востребованных ими по различным причинам.

Кроме того, на это жилье, согласно закону, могут претендовать граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица, говорится в документе.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходила 25 ноября и была приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

На встрече президент также рассказал, что лично говорил по телефону с российскими бойцами из зоны проведения спецоперации.

До этого сообщалось, что, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75 процентов жителей страны одобряют деятельность президента России Владимира Путина, а свое доверие главе государства выразили 78,7 процента российских граждан.

Жилье Законы Владимир Путин Ветераны
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