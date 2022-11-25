Путин лично поговорил по телефону с участниками спецоперации

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин лично поговорил по телефону с участниками специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в пятницу, 25 ноября, на встрече с матерями участников СВО.

— Я говорил с теми, кто меня удивлял своим настроением, своим отношением к делу, — отметил глава государства.

По словам Путина, после таких разговоров он имеет все основания называть российских солдат из зоны спецоперации героями. Президент также заметил, что некоторые солдаты совсем не ожидали звонка от главы государства, передает ТАСС.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходит 25 ноября и приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

До этого сообщалось, что по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 75 процентов жителей страны одобряют деятельность президента России Владимира Путина, а свое доверие главе государства выразили 78,7 процента россиян.