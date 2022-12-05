Скончался актер из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Юрий Дубровин

Фото: фильм «Зачем человеку крылья» (1984)

Советский и российский актер, заслуженный артист России Юрий Дубровин, известный по эпизодическим ролям в лентах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Алые паруса» и «Узник замка Иф», скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщило в понедельник, 5 декабря, издание «Российская газета».

Подробности и причины смерти актера неизвестны. В 2014 году Дубровин переехал в ФРГ к семье сына Аркадия.

Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске Рязанской области. Окончил Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова в мастерской Михаила Ромма. Впервые артист появился на экране в 1959 году, сыграв дружинника в фильме «Ребята с нашего двора». Он также стал узнаваем по ролям Сенечки в ленте «На семи ветрах», Петра Золотарева в «Живых и мертвых», полковника Большакова в «Проверке на дорогах».

В 2006 году он перенес два инсульта, находясь на съемках в Киеве. Несмотря на то, что Дубровин не смог полностью восстановиться, в 2016 году он снялся в короткометражке внука, режиссера Ивана Дубровина. Эта роль стала одной из последних работ актера.