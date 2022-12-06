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Ликсутов сообщил, что завод «Москвич» в 2023 году добавит на авторынок 50 тысяч машин

Юлия Курганова
Город
Ликсутов сообщил, что завод «Москвич» в 2023 году добавит на авторынок 50 тысяч машин
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Работа завода «Москвич» позволит к 2023 году добавить на отечественный авторынок почти 50 тысяч машин. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Работа завода «Москвич», который недавно открыл мэр Москвы Сергей Собянин, позволит в следующем году на рынок добавить около 50 тысяч новых автомобилей, — сказал он в интервью изданию aif.ru, опубликованном во вторник, 6 декабря.

Столичный чиновник отметил, что часть автомобилей завода может работать и в московском каршеринге и в других российских регионах.

— На «Москвиче» запчасти, комплектующие в наличии в нужном объеме, — подчеркнул Ликсутов.

Завод «Москвич» в этом году соберет почти 200 электрических автомобилей, а в следующем году — примерно 10 тысяч, на них точно будет спрос, добавил заместитель мэра Москвы.

Недавно автозавод «Москвич» получил сертификаты на две новые модели кроссоверов — «Москвич-3» и «Москвич-3е». Первый будет выпускаться с бензиновым двигателем, второй — с электрическим. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что завод начнет первую сборку машин в ближайшее время. «Вечерняя Москва» вспомнила историю бренда, а также рассказала, почему Сталин помешал выпуску этой машины до войны, как делались первые авто этой марки и какое необычное применение им находили за рубежом.

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