Ефимов: Инвестиции в основной капитал Москвы выросли на 2,7 процента

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Инвестиции в основной капитал Москвы за девять месяцев этого года выросли на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,4 триллиона рублей. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На долю Москвы сегодня приходится 20,5 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал. Даже в условиях санкционного давления вложения стабильно растут, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, больше всего средств крупный и средний бизнес инвестировал в строительство нежилых зданий и сооружений и в благоустройство земель — 34 процента от общего объема.

Доля вложений в машины и оборудование Москвы составила 31,3 процента, в создание объектов интеллектуальной собственности — 17,7 процента, в возведение жилых зданий и помещений — 16,5 процента.

Как отметил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, за три квартала этого года 1,3 триллиона рублей, или 50,3 процента от общего объема, крупные и средние предприятия профинансировали из собственных средств. Он подчеркнул, что предпринимателям доступен широкий набор мер поддержки от города.

В ноябре Ефимов сообщил, что с начала 2022 года Москва заключила 10 соглашений с инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда.