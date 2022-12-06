Горячая линия единого диспетчерского центра начала принимать обращения по зимним темам

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) начал принимать обращения жителей Москвы по вопросам содержания придомовых территорий зимой. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев.

— Ежегодно после выпадения первого снега и до середины весны горячая линия единого диспетчерского центра принимает звонки от горожан по вопросам содержания дворовой территории в зимний период. В прошлом году жители города оставили более 200 тысяч заявок на зимние виды работ, — рассказал он.

Замглавы ведомства отметил, что наибольшее число обращений поступило по вопросам уборки снега и наледи во дворах. Всего москвичи могут оставить заявки по 18 зимним тематикам. Например, они могут попросить очистить от снега вход в подъезд или площадку для выгула собак, уточнил Урнышев.

Помимо этого, специалисты ЕДЦ принимают сообщения о неубранном снеге на пешеходных дорожках и в парковочных карманах, об избыточном или неравномерном применении на тротуарах или проезжей части противогололедных материалов, нависающих с крыш сосульках, а также просьбы обновить лед на хоккейной площадке.

Заявки горожане могут оставить по телефону единого диспетчерского центра: +7 495 539-53-53, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что у жителей столицы появилась возможность сообщить о проблемах, характерных для зимнего времени года, в соответствующих темах на портале «Наш город».