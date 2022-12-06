Московский производитель упаковки увеличил выработку на треть в рамках участия в нацпроекте

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Ведущий московский производитель упаковочной продукции ЗАО «Ламбумиз» увеличил выработку на треть в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В качестве пилотного потока компания выбрала новое направление — изготовление одноразовой посуды из картона. Благодаря инструментам бережливого производства предприятию за шесть месяцев удалось увеличить выпуск готовой продукции с двух до трех миллионов изделий в месяц и сократить время изготовления одной партии с семи до пяти дней, — говорится в сообщении.

На старте реализации нацпроекта компания установила целевые показатели, которые были превышены в полтора раза. Участие в нацпроекте продлится еще 2,5 года. Более подробную информацию о предприятии можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в период с января по октябрь текущего года объем производства продуктов питания в столице увеличился на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, увеличение поставок мясных товаров достигло показателя в 5,1 процента, а в хлебобулочных и мучных кондитерских изделиях показатели увеличились на 5,2 процента.