Владимир Ефимов: Столичные предприятия увеличили производство продуктов питания

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В период с января по октябрь текущего года объем производства продуктов питания в столице увеличился на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столичные предприятия за 10 месяцев этого года увеличили выпуск продуктов питания на 4,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общий объем отгруженной заказчикам продукции за это время вырос на пять процентов, — отметил он.

Заммэра уточнил, что поставки мясных товаров увеличились на 5,1 процента, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 5,2 процента. По его словам, на данный момент свыше 200 городских предприятий заняты в продовольственной отрасли.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в свою очередь добавил, что в городе находятся одни из крупнейших российских производителей продуктов питания. Так, с начала года в столице выпустили 375 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а также 87 тысяч тонн мясных полуфабрикатов, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 3,7 и восемь процентов соответственно.

Также стало известно об увеличении объема промышленного производства на 8,9 процента с января по октябрь этого года в Москве. Ефимов добавил, что объем промышленного производства в Москве растет также благодаря антикризисной помощи со стороны городских властей.