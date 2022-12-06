Актер Денис Матросов разводится с женой после семи лет брака

Фото: Пресс-служба телеканала «Домашний»

Российский актер Денис Матросов разводится со своей второй женой Ольгой, с которой прожил около семи лет. Заседание о расторжении брака состоится в пятницу, 9 декабря, в Гагаринском районном суде.

— Беседа между представителями сторон состоялась 14 ноября, на ней адвокат ответчика, Дениса Владимировича, заявил встречные исковые требования, также касающиеся общения с ребенком, — сообщили в пресс-службе суда.

У пары есть общий сын Федор, который родился в 2016 году. Известно, что инициатором разрыва стала Ольга. Она подала на развод в октябре. Жена актера потребовала у суда определить место жительства их ребенка и алименты.

Матросов познакомился с будущей женой в театре. Девушка была поклонницей актера и после спектакля подарила ему вязаные варежки. Пара очень скоро начала жить вместе. Елена помогала Матросову во всех делах и уговорила его открыть собственный театр, передает «СтарХит».

Первой женой актера была его коллега Мария Куликова. Супруги развелись в 2015 году после 12 лет брака. У актеров есть общий 10-летний сын Иван. Матросов признавался, что вину за развод с Куликовой он берет на себя.