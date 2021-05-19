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«Беру вину на себя»: Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой
Фото: Предоставлено пресс-службой телеканала «Домашний»

«Беру вину на себя»: Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой

Евгения Владимирова

Звезды

Российский актер Денис Матросов объяснил, почему развелся с женой Марией Куликовой. Он подчеркнул, что вину за разрыв он берет на себя.

По словам актера, причиной разрыва стала работа.

— Все рушиться началось из-за нашей прекрасной профессии. Гастроли и съемки — это не вышел из подъезда и стал сниматься. Это разъезды по всей стране. Это не сближает. Мы стали отдаляться, к сожалению. Так сложилось, что наши дороги разошлись, — рассказал он в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам Дениса Матросова, публика желает услышать истории об изменах, но их не было. Матросов признается, что он взвалил на себя слишком много обязанностей и уделял мало времени жене. Когда Марии была нудна помощь, его не было рядом.

— Беру вину на себя, что не уделял ей внимания. При разводе я купил жене с моим сыном дом. Я «»сейчас дорожу нашими связями. У нас действительно теплые отношения, — сообщил Денис Матросов.

Напомним, супруги развелись в 2015 году, после 12 лет брака. У Марии Куликовой и Дениса Матросова есть общий сын Иван, в этом году ему исполнится десять лет, сообщает Teleprogramma.

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