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Торговый ангар загорелся на севере Москвы

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Торговый ангар загорелся на севере Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Сигнальный проезд, 16с27 Карта всех событий

Торговый ангар загорелся в Сигнальном проезде на севере Москвы, площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Об этом во вторник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По данным источника, возгорание произошло на первом этаже ангара, есть риск перехода огня на соседнее строение.

Пожару присвоен ранг № 1-БИС.

До этого сообщалось, что на Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. На месте инцидента прошла эвакуация посетителей, а из здания шел черный густой дым. Для ликвидации пожара была вызвана бригада МЧС.

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