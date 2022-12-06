Торговый ангар загорелся на севере Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Сигнальный проезд, 16с27 Карта всех событий

Торговый ангар загорелся в Сигнальном проезде на севере Москвы, площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Об этом во вторник, 6 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По данным источника, возгорание произошло на первом этаже ангара, есть риск перехода огня на соседнее строение.

Пожару присвоен ранг № 1-БИС.

До этого сообщалось, что на Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. На месте инцидента прошла эвакуация посетителей, а из здания шел черный густой дым. Для ликвидации пожара была вызвана бригада МЧС.